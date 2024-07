INCAN: Limitan a médicos prescripción de medicamentos y estudios

Recientemente, el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) implementó una nueva medida que está generando controversia entre el personal médico y los pacientes. Según la circular número 17, los médicos del INCAN ya no podrán prescribir medicamentos o solicitar estudios complementarios que no se encuentren disponibles en las farmacias y laboratorios del hospital.

Esta decisión fue denunciada públicamente por el diputado Billy Vaesken, quien manifestó su preocupación en redes sociales, destacando el impacto negativo que esta medida podría tener en los pacientes.

En una conversación telefónica con Marcelo Galli, ex director médico del INCAN, se expusieron las preocupaciones de la comunidad médica. "Generalmente, los médicos reciben a los pacientes y prescriben medicamentos; muchos de estos no están en el hospital, entonces los pacientes salen a comprar y es su derecho," explicó Galli. El ex director calificó la circular como una medida autoritaria que limita la práctica médica sin ofrecer una explicación o justificación adecuada.

Una medida autoritaria

La crítica principal es que la Circular Número 17 fue implementada sin consenso ni consulta con otros médicos del centro. "El director general, quien firmó el documento, se hace responsable de lo que firmó en la circular y está coartando la práctica médica de colegas de diferentes especialidades," comentó Galli. Los médicos consideran que esta medida los "ata de manos" al impedirles prescribir tratamientos adecuados y oportunos a sus pacientes.

Impacto en los pacientes

El principal temor es que esta nueva normativa pueda retrasar la administración de tratamientos esenciales. Galli advirtió sobre los peligros de la burocracia administrativa: "El primer efecto será de negligencia médica, porque hay pacientes que necesitan su medicamento y no pueden esperar cinco días a que el director general reconozca si el paciente necesita o no el medicamento. El paciente puede morir."

Galli destacó que cada médico es responsable de sus indicaciones y que si un medicamento no está disponible en el hospital, debe permitirse que el paciente lo adquiera externamente. Restringir esta posibilidad, según Galli, constituye una grave negligencia.