Con Municipalidad "quebrada" aprueban otro préstamo a Nenecho

Con 14 votos a favor y 5 en contra, la Junta Municipal aprobó el préstamo de G. 279.000 millones, que había solicitado el intendente Oscar Rodríguez.

El concejal, Álvaro Grau, señaló que no explicaron a que se destinaría el monto solicitado. "No dijeron una sola palabra. Ninguna planilla de excel presentaron a la Junta Municipal para decir en qué van a gastar. No estamos hablando de poco dinero", afirmó.

Agregó que la situación es preocupante atendiendo a que ni siquiera se pudo pagar el préstamo del año pasado. "Desde que Nenecho asumió como intendente, la Municipalidad ya perdió un millon cuarennta y nueve mil millones, la Municipalidad está quebrada y pretenden que con una deuda van a salvar la deuda es como creer que tirando combustible vas a apagar un incendio", finalizó.