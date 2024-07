Ataque a Donald Trump en acto político: Lo que se sabe hasta ahora

Qué se sabe del ataque en un mitin de Donald Trump en el que el expresidente de EE.UU. resultó herido leve y el tirador fue abatido.

El expresidente Donald Trump resultó herido por disparos en un evento de campaña en Pensilvania. Un asistente del evento murió y otros dos resultaron gravemente heridos, todos hombres adultos, según informaron las autoridades.

El sospechoso del ataque, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, en la zona metropolitana de Pittsburgh, fue abatido por agentes del Servicio Secreto en el lugar del incidente.

Cómo se desarrolló el ataque

El atacante, armado con un rifle, se encontraba a las afueras del área acordonada del mitin, a unos 200 metros del escenario donde Trump ofrecía su discurso. Según dos fuentes citadas por la cadena CBS, el tirador estaba parado en una estructura elevada, posiblemente un cobertizo.

“El atacante realizó varios disparos hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del acto de campaña”, declaró el Servicio Secreto en un comunicado. Los agentes rápidamente neutralizaron al atacante, quien murió en el lugar. Un espectador también perdió la vida y dos personas resultaron gravemente heridas.

Mientras Trump hablaba ante miles de seguidores en una actividad al aire libre, se escucharon disparos. Rápidamente se le vio tocarse una oreja y agacharse. Miembros de su cuerpo de seguridad se abalanzaron sobre él para protegerlo y lo evacuaron del lugar. Se le vio con sangre en la cara, pero antes de ser escoltado levantó su puño hacia la audiencia, indicando que estaba a salvo y que se tomaron medidas para su protección.

Quién es el sospechoso del ataque

El sospechoso, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, era residente de Bethel Park, Pensilvania. Crooks se graduó en 2022 de la escuela secundaria Bethel Park y había recibido un "premio estrella" de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Aunque los registros de votantes muestran que era un republicano registrado, en 2017 hizo una donación de $15 a ActBlue, un comité de acción política que recauda fondos para políticos demócratas y de izquierda.

El padre de Crooks, Matthew Crooks, declaró a la cadena CNN que estaba tratando de averiguar qué había sucedido y que no haría declaraciones hasta hablar con la policía. Fuentes policiales dijeron a CBS News que Crooks estaba armado con "un rifle estilo AR" y disparó desde un edificio a unos cientos de metros del lugar del evento. Según el agente especial Kevin Rojek, Crooks no llevaba identificación y los investigadores utilizaron ADN para identificarlo formalmente. Aún no se determinó el motivo del ataque.