IPS deja sin ambulancia a pacientes dializados

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció la suspensión del servicio de ambulancias para pacientes dializados, una medida que generó una ola de indignación entre los afectados.

El anuncio, realizado a las 20 horas de ayer, informó a los pacientes que IPS ya no cuenta con un contrato vigente con la empresa encargada de brindar este crucial servicio.

A partir de ahora, solo los pacientes encamados, dependientes de oxígeno o con alguna discapacidad podrán ser trasladados en ambulancia. Esta decisión dejó a muchos pacientes dializados en una situación desesperada, sin saber cómo llegar a sus tratamientos vitales.

Uno de los pacientes afectados expresó su frustración: "A las 8 de la noche nos dicen que nos veamos cómo ir porque no hay ambulancia porque el IPS no paga. El paciente no sabe qué hacer". Esta incertidumbre ha llevado a algunos pacientes a vender sus pertenencias para poder costear servicios de transporte privado como Bolt, una situación insostenible para muchos.

"Uno trabaja tanto, pasa frío, calor, para poder jubilarnos y que nos traten dignamente, pero eso no ocurre. Duele ver cómo las autoridades comen millonadas mientras nosotros sufrimos", añadió otro paciente, reflejando la indignación generalizada ante la gestión de los recursos del IPS.