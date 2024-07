Clínica clandestina prometía "eterna juventud" sin habilitación

Autoridades del Ministerio de Salud descubrieron una clínica clandestina que ofrecía tratamientos genéticos y estéticos, prometiendo "la eterna juventud".

La intervención, encabezada por el abogado Gabriel Ortiz y la abogada Liz Martínez, reveló que el establecimiento no cuenta con ninguna habilitación y que el médico responsable, Libero Antonio Oropallo, no está registrado para operar en el país.

"Hicimos la verificación in situ y el médico no estaba presente, además de no encontrar ninguna habilitación para la clínica", informó Ortiz, quien también señaló que no hay trámites en proceso para obtener dicha habilitación. La denuncia fue conocida a través del portal de transparencia.

Oropallo, de nacionalidad italiana, se promocionaba como médico de figuras famosas como Lionel Messi y Luis Suárez, atrayendo a pacientes con promesas de rejuvenecimiento y tratamientos genéticos. Sin embargo, Martínez confirmó que el médico no cuenta con el registro necesario para ejercer en Paraguay. Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar al "doctor de las estrellas".