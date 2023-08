Marset divulga un segundo video desde la clandestinidad

Sebastián Marset reapareció en otro video, donde afirmó que ya no está en Bolivia y advirtió que para él, entregarse no es una opción. “Solo le temo a Dios”, expresó.

El supuesto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, de 32 años, divulgó este sábado un nuevo video, desde su clandestinidad, donde defendió a su familia, expresó que ya no está en el país boliviano, de dónde se escapó de las autoridades.

Marset alegó que en su familia no hay personas con antecedentes, que toda su familia es trabajadora y pidió que se deje de publicar todas sus fotografías “en todos lados, como si fueran delincuentes” por el simple hecho de ser sus familiares.

“Yo como delincuente que me catalogan, sé que no tengo ni voz ni voto en mi defensa ni en la defensa de mi familia". Dijo al ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo, que deje de perder el tiempo y mentir al pueblo, señaló que solo “le teme a Dios” y que no es necesario “hablar de sangre o del peligro de sus hijos” ni pedirle que se entregue.

“Le cuento que entregarme no es una opción y que me capture la policía boliviana tampoco es opción, soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, suena un poco mejor decir que soy más inteligente nomás. No subestimo a la policía, pero a la boliviana sí, ustedes saben que si abro mi boquita se les complica. Corroboren la información”, puntualizó.

Asimismo, fue contundente al amenazar a Del Castillo, dijo que si no comenzaba a liberar a las personas detenidas, a las que Marset llamó “inocentes”, era él quien podía terminar tras las rejas. El mismo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), la Europol e Interpol. Además, se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022, en Colombia.