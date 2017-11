¿Toma a todos por tontos? Peña justifica palabras de González Daher

El precandidato a presidente, Santiago Peña, cambió el sentido de las palabras del senador Óscar González Daher, quien advirtió a funcionarios de la Dinac que se "irán afuera" si juegan a dos puntas en las elecciones.

En un acto del movimiento Honor Colorado, donde una gran cantidad de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) asistieron, el senador Óscar González dijo que tenía fotos de directivos de la mencionada institución que se encontraban en ese momento en el lugar, que habían participado en una convocatoria realizada por el precandidato de la disidencia colorada, Mario Abdo Benítez.

Para justificar esta clara muestra de persecución laboral, el precandidato Santaigo Peña sacó de contexto las declaraciones del senador oficialista. “Él dice claramente, que la gente que no se sienta cómoda no tiene que venir. Lo que nosotros pedimos es que la gente se sienta libre de venir. Si quieren ir con otros movimientos, que se vayan, nadie les obliga. No se le puede echar a alguien que entró por concurso”, refirió.

