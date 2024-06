¡Tristísimo! Desalojan a adulto mayor

Un hombre de la tercera edad fue desalojado de su vivienda en San Juan Bautista. El hombre indica que no tiene dónde ir y pide asistencia.

En un video viralizado este domingo se puede observar a un hombre de 76 años con todas sus pertenencias en plena vía pública de San Juan Bautista, Misiones.

Con sus prendas, sillas, un ventilador y colchones se encontraba el adulto mayor, quien refirió que no tiene donde pasar la noche tras ser desalojado de su casa, luego litigio judicial con su ex pareja. El hombre refiere que no tiene donde ir y pide ayuda a algunas instituciones que le pueda asistir.