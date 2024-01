Testigo da detalles sobre rosca mafiosa que vendía cargos en IPS

Un testigo de la Fiscalía relató cómo opera la red de estafa que prometían contratos en el Instituto de Previsión Social a cambio de sumas de dinero. La persona colaboró en la investigación y la entrega vigilada.

Un testigo protegido por la Fiscalía, relató detalles sobre cómo llegó hasta el esquema por el cual se prometían nombramientos y ascensos en el IPS a cambio de sumas de dinero.

Se trata de un funcionario de la previsional con muchos años dentro de la función pública.

“En el mes de noviembre tomo contacto con una amiga, en donde ella fue una víctima más de este esquema corrupto, donde ella se acercó a esta gente y pagó sumas dinero para lograr su contrato y por amistad y porque sabía que desde hace rato quería conseguir algo, me dice que si no me interesaba”, relató.

Se puso en contacto con una persona que decía ser Fátima Agüero y le explica la dinámica del sistema.

El testigo decidió esperar y ver si realmente le cumplían, para confiar que se trataba de una persona que “era parte del secreto a voces que siempre se dijo”, añadió.

El testigo es el médico que ayudó al Ministerio Público durante la entrega vigilada en la Costanera de Asunción por el cual se logró la detención de la abogada Fátima Agüero.

La mujer llegó a bordo de un vehículo y luego subió a la camioneta del médico, para la transacción.

Esa fue la primera vez que la vio en persona, por lo que le pidió que nuevamente le explique el proceso.

“Te voy a entregar plata, pero decime cómo funciona esto, dejame sentirme seguro”, recordó el testigo sobre lo que dijo a la mujer.

Ella accede a hacerle un técnico del proceso para los nombramientos o ascensos, donde le explicó que debe entregar el dinero y un mes después “iba a salir su pedido”.

El médico le consultó cómo lo hacen porque los contratos tienen que tener la firma del presidente del IPS, a lo que Fátima Agüero le dice que “no sabe cómo (se consigue) pero que sí tiene la firma.”

“Estuvimos como más de 40 minutos hablando (en la camioneta) de cómo se hace”, rememoró.

En algún momento del encuentro, él se sintió intimidado por la mujer porque daba nombres de políticos pesados, así como cuestiones del ámbito legislativo.