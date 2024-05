Se cumplen dos años de la muerte de Pecci

Al cumplirse este viernes 10 de mayo dos años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, su familia que clama justicia porque "el dolor no cesa y la putrefacción no sana".

Para la familia aún en luto, el único tributo aceptable es la justicia, por lo que piden que en lugar de "lirios o calas, cartas o cintas", se logre dar con el autor moral del crimen.

"El único tributo aceptable es la Justicia. Solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo", reza el comunicado firmado por Francisco Pecci Manzoni, Francisco Pecci Albertini, Gabriela Pecci Albertini y el abogado colombiano que lleva la causa, Francisco Bernate Ochoa.

Destacan que el abogado Francisco Bernate defiende el caso con entusiasmo y como si hubiese sido compañero de oficina de Pecci.

Hasta el momento Colombia condenó a Margareth Chacón a 39 años de cárcel por homicidio agravado y portación ilegal de armas en el caso Pecci, mientras que los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos recibieron condena de 25 años y 6 meses por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Francisco Correa Galeano, sindicado como el cerebro del crimen, se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía colombiana tras admitir su participación en la planeación y logística del asesinato. Esta colaboración con la justicia colombiana le valió una suspensión por un año de la acción penal en su contra por homicidio agravado.

