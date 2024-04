Salvajes agentes Lince agreden sin motivo a un trabajador en Limpio

Un inadmisible caso de brutalidad policial ocurrió en Limpio cuando un par de Linces agredieron a un trabajador que llevaba la cena a sus hijos. Los agentes solo dejaron de agredirlo cuando la gente vino en su auxilio.

Un hecho de agresión policial contra un trabajador ocurrió en Limpio cuando dos agentes del Grupo Lince lo golpearon salvajemente.

Según el relato de la víctima, que no quiso identificarse por temor a represalias, se dirigía a su casa luego de terminar su jornada laboral y de comprar para la cena de sus hijos en una lomitería de la zona cuando los agentes lo altearon y le pidieron los documentos.

Esta detención irregular despertó los cuestionamientos del hombre, cosa que molestó a los agentes que lo agredieron por "hablarles mal". En efecto, se observa a uno de los agentes empujarlo de su moto y tumbándolo en el suelo.

El hombre se levantó del suelo, cuestionó su actuar al agresivo agente luego se observa llegar un vehículo que quedó en el lugar y ocurre la golpiza. La víctima acusa a los agentes de presuntamente haber estado drogados en el momento por su actitud agresiva.

"Se quedó un señor como para defenderme, que es un mal procedimiento y que no se actúa así contra un ciudadano. Yo estaba en regla, con casco", dijo.

Luego de que más vecinos hayan llegado a intervenir ante el irregular procedimiento, los Linces cesaron su actitud y le dijeron al hombre que se retire y levante su lomito del suelo.

"Me dijeron 'ekañyntema, disculpame por lo que paso, no pasa nada, andá a tu casa'. Alzá tu lomito me dice otra vez, todo lleno de arena. Sin dudar dije que estaban drogados", relató.

No se anima a hacer la denuncia por temor a que tomen represalias en su contra ya que los mismos agentes siempre recorren por la zona.

"Yo tengo miedo de los policías porque son los más ladrones que hay", lamentó el ciudadano.