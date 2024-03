Roya Torres insiste que su "nepobaby" no infringe ninguna norma

Elías Godoy, bachiller de apenas 19 años y con salario de G. 9.500.000, sigue "trabajando" en la Cámara de Diputados con su madre, la diputada Roya Torres.

Consultada sobre este hecho, la legisladora dijo que su hijo "no infringe" norma alguna y que el cuestionado joven dejó sin efecto su renuncia porque "tiene derecho a trabar como cualquier otro joven".

Afirmó desconocer la situación de su galáctico salario e insistió a la prensa que lo averigüe por su cuenta.

"Él es asistente de despacho. Ustedes tienen que averiguar lo de su salario, no manejo esa parte. Él renunció, pero pidió que se levante eso porque no estamos infringiendo nada, cree que tiene derecho como cualquier otro joven de trabajar", dijo.

