Roban dos motocicletas a un trabajador: «Me duele mi país», expresó

Ladrones ingresaron a la casa de un hombre y le robaron dos motocicletas. “Batallamos y no tenemos la seguridad de nadie, me siento impotente, me duele mi país”, lamentó.

Desconocidos ingresaron en la madrugada de este jueves a una vivienda en la quinta Compañía - Maka'i, Luque, treparon la muralla y se llevaron dos motocicletas prácticamente nuevas y tras derribar el portón se dieron a la fuga. Lo insólito del caso es que dejaron como una especie de truque una moto vieja. Don Jorge Insfrán, dijo con mucha impotencia que ya no da más con la lucha contra la inseguridad, dijo que ya le habían robado su negocio solo la semana pasada. Expresó que ya ni ganas de denunciar tiene porque las autoridades nunca hacen nada. “Batallamos y no tenemos la seguridad de nadie. Es algo que con sacrificio hago desde hace mucho tiempo y me siento impotente, tengo que prepararme para siguiente golpe”, manifestó. Fustigó contra la Fiscalía, y la Policía por la total inacción contra la ola de robos. “Me siento desilusionado de mi país. Ya no sé qué voy a hacer”, lamentó.

