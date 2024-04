Profesionales quedan fuera del Estado debido al nepotismo

El nepotismo en el Estado deja fuera de la función pública a profesionales con alta preparación. La hija del diputado cartista Yamil Esgaib figura como funcionaria de Cancillería dejando fuera a gente que concursó.

Magida Esgaib, hija del diputado cartista Yamil Esgaib, gana más de G. 21 millones figurando como funcionaria de la Cancillería, y se encuentra en Reino Unido con pasaporte de estudiante, lo que no le permite trabajar.

Su caso contrasta con el último concurso de Cancillería que fue anulado por presuntas irregularidades, dejando fuera a profesionales altamente calificados para los puestos la institución.

Una de las afectadas, Mercedes García, quien es abogada y alumna de Economía, hablando inglés y portugués a parte de los idiomas oficiales del país, conversó con NPY al respecto. La joven profesional quedó fuera de Cancillería pese a que ingresó con el tercer mejor puntaje del exigente concurso.

"El canciller ordenó un castigo para diez personas que no cometieron ninguna irregularidad y que no estaba establecido en el reglamento del concurso, es decir, fue una decisión totalmente arbitraria", dijo recordando el fallido concurso.

García y los afectados por la decisión de Cancillería, consideran que el hecho de que los hayan dejado fuera para hacer un nuevo concurso abre la posibilidad de que se trató de una jugada para meter parientes de políticos en la institución.

"Está establecido que tiene que ser la única vía para entrar a la carrera diplomática el concurso de oposición y mérito, yo me preparé, puse toda mi esperanza, todo mi empeño, todo el apoyo de mi familia para presentarme a estos exámenes y quedo fuera. Luego ves en las noticias que personas que no tienen estudios, que no pasaron por un concurso ni exámenes para ocupar estos cargos están en el exterior sin embargo", lamentó la joven profesional.

La joven señaló que este tipo de casos socavan la confianza los concursos del Estado, por lo que decidió no volver a presentarse al nuevo llamado.