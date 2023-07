Necropsia a restos hallados en cerro de Caacupé no arrojó nada

El médico forense, Pablo Lemir, declaró que no hay nada que reconocer del cadáver hallado en cerro Cristo Rey de Caacupé. Sostuvo que recién tras resultados del ADN de huesos se podrá determinar la identidad.

El director de Medicina Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, habló este miércoles tras la necropsia realizada a los restos hallados este martes en el cerro de Caacupé, dijo que dadas las circunstancias no pueden determinar que correspondan a Ramona Cardozo, de 37 años, desaparecida desde el pasado 01 de julio en Altos.

Sostuvo que no quedaron restos de tejidos blandos, que no hallaron el cráneo, por lo que tampoco se puede hacer un análisis dental, recién tras un ADN de los restos óseos se podrá tener un resultado fehaciente, pero que esto podría tardar inclusive un mes.

"Acá no hay nada que reconocer. No hay cráneo, no hay material biológico, el ADN del hueso puede tardar un mes”, declaró el profesional médico. Por el caso está detenido Víctor Cantero, un funcionario de la Policía Nacional, quien según autoridades ha caído en una serie de contradicciones en sus declaraciones.