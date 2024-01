Malvivientes se robaron el dinero ahorrado por una familia venezolana

Una familia venezolana radicada en nuestro país fue víctima de la agobiante inseguridad cuando unos sujetos les robaron su ahorro de G. 12 millones que guardaban para la tesis de la hija. Ocurrió en Luque.

Unos ladrones ingresaron a la vivienda de una familia venezolana en Luque, forzaron una ventana y se robaron G. 12 millones que tenían guardado en una caja de seguridad que tenían en un placard.

La familia cuenta que ese dinero tardaron unos 4 años en ahorrar y lo querían destinar para los gastos de la tesis de su hija, por lo que piden a la Policía Nacional hacer su trabajo e investigar.

"Que la Policía haga justicia, se lo suplico, es un dinero valioso para la educación de mi hija, que va aportar con sus estudios acá en Paraguay, va a ejercer acá en Paraguay", lamentó la madre, profundamente afectada.

La estudiante en cuestión dijo que por un golpe de suerte no se encontraba durmiendo en su habitación, donde estaba el dinero, ya que por el calor fue a dormir en la pieza de sus padres, donde tienen aire acondicionado.

"Gracias a Dios dormí en la pieza de mis padres, no quiero imaginar que hubiese sido si no hubiera ido a descansar en la pieza de mis padres, si no la historia hubiese sido otra", dijo la joven afectada.