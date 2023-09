Denuncian supuesta mala praxis durante cirugía estética en CDE

Una mujer denunció una supuesta mala praxis durante un procedimiento estético en el rostro y en el abdomen en Ciudad del Este. Refiere que le aplicaron polimetacrilato sin su autorización.

Paola Houttave denunció haber sido víctima de una supuesta mala praxis durante una intervención estética que se realizó en el rostro y en el abdomen, a cargo de dos supuestas profesionales, en una clínica de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, cuyos demás datos no dieron a conocer.

La afectada manifestó que le debían aplicar ácido hialurónico, pero que, en vez de ello y sin su consentimiento, le pusieron metacrilato o polimetacrilato (PMMA), un compuesto plástico que en medicina se usa para la fabricación de prótesis óseas y dentales.

La mujer relató que fue al consultorio el 6 de agosto del 2022 para realizarse hilos tensores definitivos. En tanto, dijo que se le infectó el rostro, ya que durante el procedimiento se “pasaron haciendo fotos”.

Ante la complicación y como había pagado por el tratamiento, acordaron que en lugar de los hilos tensores le aplicarían ácido hialurónico en los labios, así como le ofrecieron un tratamiento gratuito en el abdomen para retirarle una fibrosis que tenía en esa zona.

“Estaban probando en mí cómo retirar la fibrosis y en una de esas me aplican un bioestimulador de colágeno, me dicen ellas. Pero lo más grave de todo esto es que en lugar de eso ellas me aplicaron PMMA sin saber yo”, aseveró.

El doctor Daniel Costanzo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, advirtió sobre los riesgos que puede causar dicho material en el cuerpo y afirmó que su uso está “absolutamente restringido médicamente”.

“El PMMA, que es un polímero derivado de plástico, cuyo uso está absolutamente restringido desde el punto de vista médico, o si se hace en algunos países con precauciones, ya que es un producto conocido por presentar efectos colaterales, que no siempre son inmediatos”, alertó.