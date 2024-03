Convención colorada no tratará reelección, afirman

José Alberto Alderete y el apoderado Eduardo González dijeron en conferencia que la reelección presidencia no forma parte de los puntos a tratar en la convención colorada que se realizará este sábado 9 de marzo.

Para Alderete, la cuestión "salió de la imaginación de algunos actores políticos y medios de comunicación".

"No va a ser tratado ningún tema referente a la reelección", dijo.

Sobre el pedido de un seccionalero de expulsar a Mario Abdo Benítez, Eduardo González dijo que tampoco será un tratado en la convención, y que esta se limitará a la elección de integrantes de tribunales de conducta, electoral y los síndicos.

"No es un tema a ser analizado en la Convención, no se cumple con los requisitos para ello", comentó Eduardo González sobre la solicitud contra… pic.twitter.com/pKS7iFlTP0

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 5, 2024