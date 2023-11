Comandante lamenta la desaparición de militares arrastrados por raudal

El general César Moreno, comandante del Ejército, acompañó este viernes a la comitiva que busca a los militares desaparecidos tras ser arrastrados por el raudal. Afirmó que el jueves no estaba en condiciones de hablar.

"Yo no quise esto, yo no deseé esto, pero ocurrió, solo nos resta hacer todo el esfuerzo por encontrales. Estamos pendientes de un milagro", dijo el general Moreno ante la prensa.

El comandante había solicitado a los desaparecidos Alexis Teobaldo Sosa Leiva y Domingo David Ríos Domínguez que lo busquen de su vivienda para trasladarlo al Cuartel.

El general Moreno negó que dio la orden de "llegar sí o sí" y que incluso les solicitó que salgan pero con las "debidas precauciones" y que "siempre su preocupación es el personal".

"Yo me empecé a preocupar porque siendo las 5:00 no estaban llegando. Yo les envié un mensaje de que salgan temprano, que tomen las precauciones, que no se apuren. Finalmente cuando no llegaron temí lo peor, en el sentido de algún accidente", sostuvo.