Bachi confirma que hay un equipo que busca "causales" contra Kattya

En contacto con Monumental 1080 AM, el senador Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, afirmó que desde su movimiento buscan causales para lograr la pérdida de investidura de Kattya González.

Dijo que tienen un "equipo de que busca causales" pero que no "hacen una persecución" contra la senadora y que cuentan con los votos para eventualmente removerla.

"Tenemos 13 del bloque Honor Colorado, 13 de la bancada Bernardino Caballero, 4 de la bancada del PLRA, 2 que fueron de Cruzada Nacional, trabajando también con Lilian Samaniego y bancada, llegamos a 27, y más alguno que otro que está trabajando", señaló.

Según Núñez, la huelga de hambre de Kattya González es un intento de "desviar la atención" y dijo que tiene que "responder a las acusaciones". Según el senador, "no hay una intención" de modificar la Constitución Nacional en el marco del Plan Hambre Cero.

En otro momento, negó que la pérdida de investidura de Kattya González sea una moneda de cambio por el caso del senador Hernán Rivas, denunciado por ella.

"En nuestro ánimo no está hacer una persecución como se quiere instalar y no veo el porqué hace una supuesta huelga de hambre contra una modificación de la Constitución que no existe, trata… pic.twitter.com/ntg0seT3zU

