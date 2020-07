Pornografía infantil: Amplían investigación por caso Emboscada

Ampliarán investigación, tras la nueva imputación del alemán acusado de pornografía infantil, no descartan que el descubrimiento arroje nuevas pistas, sobre la niña desparecida hace 3 meses en Emboscada.

Los investigadores manifestaron este sábado que se pudo constatar que el padrastro de la niña francesa,desparecida en Emboscada, había tomado fotografías pornográficas infantiles, sin embargo no se ha comprobado que se trate de la misma niña. Relataron que tras las nuevas evidencias ampliarán las indagaciones a fin de determinar si hay más personas ligadas al hombre con delitos similares.

Tras varios allanamientos en el entorno de amistad del alemán, no se ha logrado dar con el paradero de la niña, desparecida desde abril, por lo que presumen que sigue con vida. “Es una línea que está siendo investigada, no podemos adelantar porque estaríamos obstruyendo la propia investigación. Las diligencias que están orientadas nos van a determinar la vinculación de cada circunstancia para armar la historia de la desaparición”, expresó la autoridad.

Añadieron, que tras el análisis minucioso del celular, de hasta imágenes borradas se pudo constar que las fotos fueron tomadas a través de la cámara y no recibidas, datan desde finales de agosto e inicios del 2020. Por otro lado, mencionaron que en el celular de la mujer no se halló ningún contenido irregular, sin embargo no se descarta que la misma tuviera conocimientos del comportamiento de su pareja.