Pareja que mató por placer: "La reinserción social es casi imposible"

Para la psicóloga forense Alma Segovia, la reinserción a la sociedad de la pareja que asesinó por placer es casi imposible, ya que las personas con comportamientos psicópatas tienden a no responder a un tratamiento.

La especialista dijo que según los libros de psicología forense, los psicópatas no tienen una recuperación, como lo podría tener una persona con una afección mental que sea sometida a tratamiento médico.

En lo que respecta específicamente al caso, los condenados no presentan problemas mentales, por lo que es muy probable que no respondan favorablemente a una medicación.

Además, dijo que en este tipo de casos es muy difícil planificar un tratamiento, ya que se conjugan la perversión, el placer y los sentimientos de satisfacción por matar, sin embargo, manifestó que pueden haber excepciones, pero en la generalidad, y según las estadísticas, son irrecuperables. Por otra parte, si llegaran a recuperar su libertad pueden volver a matar, e incluso pueden planificarlo de mejor manera.

La psicóloga mencionó también el hecho de que nuestro país no cuenta con las herramientas para tratar a las personas con alguna afección mental, y que como consecuencia han sido encarceladas por cometer algún crimen o delito.

“El código de Ejecución penal habla de tratamiento, pero no de tratamiento especial. El código habla de una clasificación por delito, pero en la práctica no se lleva acabo ya que el que robó una gallina está para seguir un tratamiento con el que mató a una familia entera. No se hace esa clasificación. El tratamiento básico que dice nuestro código, rara vez se cumple por falta de recursos humanos e infraestructura”, refirió.