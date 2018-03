¿Conocés la Iglesia Cristiana Católica Apostólica del Paraguay?

Al parecer existe una Iglesia Cristiana Católica Apostólica del Paraguay desde 1815, varias personas son feligreses de la misma, pero está generando un verdadero conflicto en el Obispado de Ciudad del Este.

Una verdadera polémica se desató luego de que el Obispado de Ciudad del Este haya emitido un comunicado informando sobre la presencia de un presunto sacerdote que en realidad no pertenece a la Iglesia Católica, y que se encontraba prestando servicios sacramentales. La problemática se originó luego de que varias familias que han bautizado a sus hijos con el cura, hayan querido ir a las capillas de la zona, para empezar los cursos de catequesis.

Se trata de Olimpio Armoa, quien refiere que justamente no tiene ninguna relación con la Iglesia Católica, sino que pertenece a un grupo religioso denominado Iglesia Cristiana Católica Apostólica del Paraguay, que según el sacerdote tiene sus orígenes en el año 1815, durante la presidencia de José Gaspar Rodríguez de Francia, por lo que no depende de Roma, o sea que no tienen obediencia del papa Francisco.

El supuesto falso sacerdote indicó que cada vez que impartirá un sacramento explica a sus feligreses que por más parecido que tengan con la Iglesia Católica Apostólica Romana, el mismo no pertenece a ella y solicita a las autoridades eclesiales de la zona que puedan dejarlo “trabajar”, ya que la finalidad de la congregación es acercar a Cristo a los demás.

“Yo no pido reconocimiento de la Iglesia Romana, solo que nos dejen trabajar en paz”. Además explicó que depende de un superior que se encuentra en la capital del país y que existen otras 12 personas que pertenecen a la iglesia.

TODOS LOS DETALLES EN EL VIDEO: