Testigo relató cómo fue el atentado a intendente de PJC

Un testigo relató el momento cuando el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue atacado a tiros en la tarde de este martes por sicarios frente al edificio del Palacio de Justicia.

El periodista Luciano Cárdenas, testigo del atentado que sufrió este martes el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, brindó detalles sobre el suceso.

El hombre comentó que estaban entre varias personas saliendo de una reunión de trabajo de la Junta Municipal cuando una persona encapuchada lo apuntó en el rostro con un arma de fuego, presumiblemente pistola.

"Eso me hizo correr, cuando me di la vuelta empezaron a disparar, le vi al intendente corriendo del otro lado de la calle y ahí me doy cuenta que no disparan hacia mí y no era hacia mí el ataque, yo me asusté tanto que no sabía si me venían a mí o al intendente", expresó Cárdenas.

El periodista dijo que antes del atentado Acevedo no llegó a subir a su vehículo, solo abrió la puerta y quedó ahí en donde le preguntó algunos temas con relación a un trabajo.

"Yo estaba hablando, le estaba mirando al intendente, él estaba de espaldas a su vehículo con la puerta abierta mirando hacia mí y hablando por 15 a 30 segundos. Él me pregunta: 'esos no son tus compañeros', y simultáneamente escucho una frenada, cuando me doy la vuelta veo a una persona que saltó del vehículo con la puerta abierta y encañonó hacia mi cara una pistola", expresó.

Mencionó que escuchó varios disparos, corrió e ingresó en el estacionamiento de la Junta Municipal, cuando se percató de que el intendente también intentó huir hacia el garaje del Poder Judicial.

El hombre dijo que por seguridad esperó algunos minutos, luego regresó al lugar encontrando al intendente en el suelo herido y siendo auxiliado por bomberos voluntarios. Dijo que estaba lúcido, con los ojos abiertos.