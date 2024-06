Riera dice que Paraguay es el país "más seguro" de América del Sur

Pese a los asaltos cotidianos a los trabajadores, atracos tipo comando a comercios, cajeros automáticos y casas de cambios, el ministro dice que Paraguay es "el más seguro" de América del Sur

Para el ministro del Interior, Enrique Riera, Paraguay es el país más seguro de América del Sur y es el sexto en toda América. Señaló que un informe internacional "que le compartieron" es el que sitúa al país en semejante sitial. No precisó qué organismo fue el que elaboró el informe.

"Los números dicen que el Paraguay es el más seguro de América del Sur y en dentro de América completa está sexto. Esos números no los hice yo, no lo hizo la Policía, no los hizo la oposición, no los hizo la prensa", manifestó pese a los cotidianos hechos de inseguridad contra los trabajadores, asaltos a cajeros automáticos, casas de cambio, estaciones de servicios, etc.

Sobre la estadística de la Fiscalía que habla sobre más de 27.000 denuncias por robo y hurto apenas entre enero y mayo, dijo que hay un "error de cálculo".

Afirmó que el 15 de agosto presentarán un informe sobre la seguridad del país con sus propios datos.