Mujer fallece por presunta mala praxis en IPS Ingavi

María Rebeca Jara, de 36 años, falleció en el hospital Ingavi después de someterse a una cirugía por piedra en la vesícula. El marido de la misma asegura que "le perforaron algunos órganos".

Una nueva denuncia por presunta mala praxis saltó en las últimas horas en IPS, específicamente en el hospital Ingavi, a raíz de la muerte de una joven madre que deja 5 hijos.

María Rebeca Jara, de 36 años, venía atravesando por un largo tratamiento por piedra en la vesícula, incluso con varias fechas de cirugía pospuestas por parte del Instituto de Previsión Social. La última quedó pactada para noviembre, pero por el tremendo dolor que la misma tenía, los familiares buscaron la forma de que ya le practicaran el procedimiento.

El marido de la fallecida, Enicdonio Trinidad Sosa, en contacto con Monumental 1080 AM, denunció mala praxis por parte de los profesionales de blanco, asegurando que a su esposa le perforaron varios órganos y ello generó un infección que resultó fatal.

"Ella últimamente venía con mucha molestia, no podía ni comer, demasiado le dolía su piedra. Por medio de un contacto conseguí que ingrese a urgencias en Ingavi. Ingresó, se operó en laser, cosa que no queríamos porque siempre tuvimos miedo de ese, le avisamos al doctor pero ya era tarde, me dijo que era protocolo del IPS", empezó relatando el hombre.

"Me dijo el doctor que iba a quedar en observación, pero cuando alguien se opera en láser a las 24 horas ya te dan el alta. Le dije a mi cuñada que vaya a quedarse con ella, las 22:30, las 23:00 le dejé en el hospital; las 04:00 ya me llamaron a avisar que estaba toda hinchada y que no podía respirar más, ya le entubaron, le agarró infección", continuó.

"Después me dijeron que fue su vesícula porque estaba muy pegada a su hígado y ellos le quisieron despegar con su láser. Le perforaron algo y por eso perdió todo el líquido y le agarró infección. Son unos carniceros, no son doctores. En IPS vos llegas a pie y estás bien, tenes que llegar medio muerto para que te atienda", agregó un ofuscado y desesperado don Enicdonio.

María Rebeca cumplió 36 años en el hospital el pasado 16 de junio y deja 5 hijos: dos gemelos de 16 años, uno 13, otro de 10 y el más pequeño de solo 6 años.