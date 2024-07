MEC suspende concurso por supuesta filtración de exámenes

El Ministerio de Educación resolvió suspender el concurso para docentes que estaba previsto para el 16, 17 y 18 de julio ante sospecha de filtración de exámenes.

Con un comunicado el Ministerio de Educación suspendió un concurso para conformar el banco de datos de educadores elegibles del nivel 1, que debía extenderse del 16 al 18 de julio, ante presunta filtración de exámenes.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, habló con Monumental 1080 AM y confirmó que manejan indicios de que efectivamente hubo un filtración de exámenes que debían rendir unos 56.000 maestros.

Ramírez manifestó que este concurso estará suspendido hasta que determinen "cómo, cuándo y dónde" ocurrió la filtración. Afirmó que de la imprenta donde se imprimieron los exámenes, salieron en cajas lacradas y se distribuyeron a los distintos puntos del país.

"No quiero avanzar por dos motivos, hasta no tener medianamente asegurado el proceso y por otro lado, necesitamos que aparezcan los culpables. No hay fecha hasta tanto tengamos la investigación cerrada, calculo que esto nos llevará 30 días", dijo el ministro de Educación.