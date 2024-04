Manuelito nos necesita

La madre del pequeño Manuelito hace un llamado de solidaridad, para poder costear los gastos médicos de su hijo en Argentina, el niño ya fue sometido a cinco cirugías a corazón abierto y varios cateterismos.

La mamá de Manuelito, Yennifer Salinas, dijo que ella y su hijo de 10 años atraviesan una dura dificultad en Argentina, donde deben hasta por el alquiler donde viven, ya que cada vez es más complicada la situación económica y su hijo debe seguir su tratamiento económico.

Expresó que Manuelito sigue peleando su lucha día a día sin rendirse, el pequeño ya fue sometido a cinco cirugías a corazón abierto y varios cateterismos, pero debe continuar todo este año con sus tratamientos en el hospital Garrahan de Buenos Aires.

Detalló que los meses que volvieron a Paraguay, el pequeño tuvo dengue y eso le causó complicaciones, que ahora derivaron en problemas neurológicos. Por si fuera poco, ahora los cardiólogos quieren volver a revisarle la válvula que tiene, señaló.

Manifestó que su problema más grande es que debe estar todo el tiempo con Manuel y no puedo subir a cantar a los trenes para cubrir las cosas básicas, como el alquiler de la casa donde estamos, comprar a veces su medicación. "La mayoría de las cosas tengo que pagar, ya no es como antes que conseguíamos gratis. Ayer no tenía ni para darle un yogur a mi hijo”, lamentó.