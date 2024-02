Mandioqueros regalan su producción ante abandono del Estado

Productores de mandioca se concentraron frente al Ministerio de Agricultura y se manifestaron esparciendo sus productos frente a la institución para regalárselo a los transeúntes. Dicen que no hay mercado para ellos.

Un grupo de productores de mandioca se manifestó contra el Ministerio de Agricultura denunciando el abandono a los pequeños productores cuyo trabajo no pudo entrar en el mercado.

Como medida de fuerza, esparcieron frente a la institución sus mandiocas para regalarlo a los transeúntes.

"Uno de los rubros que tienen los pequeños productores con mucho sacrificio, ahora no se puede vender, lo poco que se puede vender no salvan los costos de cosecha y no hay intervención del Ministerio de Agricultura", dijo un productor.

Exigen políticas públicas de apoyo a los pequeños agricultores que "producen alimento para el pueblo".