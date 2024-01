Hija del diputado Ríos niega nepotismo y alega "cargo de confianza"

Élida María Ríos Núñez, nepobaby del diputado Alejo Ríos de Caaguazú, dice ocupar un "cargo de confianza" y que no su caso no es nepotismo porque su padre "no es ordenador de gastos". Cobra más de G. 10 millones.

Según Élida María Ríos Núñez, ser asesora de su padre, el diputado Alejo Ríos, no implica nepotismo porque el legislador no es "ordenador de gastos", argumento esgrimido por casi todos los que ubicaron a sus parientes en el Congreso Nacional. La hija del diputado Ríos afirmó que ocupa un "cargo de confianza" para explicar por qué no concursó para el puesto por el que percipe G. 10.300.000 mensuales. Comentó que siempre trabajó en "cargos de confianza" con su padre desde que fue intendente de Caaguazú, luego gobernador del Departamento homónimo y ahora en Diputados, diciendo que "tiene carrera en la función público". ¿Dónde obtengo mi título de "cargo de confianza"?



Elida María Ríos Núñez, hija del diputado liberal por Caaguazú, Alejo Ríos, dijo que está en un "cargo de confianza".



"No es nepotismo, porque no es el ordenador de gastos quien me nombró", dijo.



Percibe alrededor… pic.twitter.com/f22EhPm853 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 10, 2024

