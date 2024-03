Gremios de restaurantes y hoteles fustigan el servicio de la ANDE

Golpeados en su economía y en su imagen por los cortes de energía, representantes de restaurantes y hoteles se unieron para denunciar el paupérrimo servicio de la ANDE.

En conferencia de prensa, representantes de hoteles, restaurantes y centros comerciales denunciaron pérdidas millonarias por culpa de los cortes de energía de la ANDE ocurridos en la semana pasada.

Afirmaron que no tienen ninguna respuesta del Gobierno sobre su situación y exigen de inmediato que se reunan con ellos.

Lamentaron que el pésimo servicio de la ANDE deje una lamentable imagen para los turistas, artistas y empresarios que vienen al país por primera vez y afirman que semejante situación hace que los inversionistas "piensen dos veces para quedar en el país".