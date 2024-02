Desde Transporte desconocen si hay reguladas en San Lorenzo

El viceministro de Transporte, Guido Benza, dijo que hay empresas que han sido sancionadas por no cumplir con el rendimiento operativo, sin embargo, no pudo precisar si existen o no reguladas de buses en San Lorenzo.

Guido Benza, viceministro de Transporte, fue consultado este miércoles sobre las reguladas de buses denunciadas por usuarios en San Lorenzo, señaló que recién hoy al mediodía recibirían el reporte del Departamento de Fiscalización, que se supone realiza sus gestiones a diario. Indicó que las empresas deben cumplir con un rendimiento operativo y que las que no lo hagan no reciben el subsidio a fin de mes. Asimismo, expresó que al menos tres empresas ya fueron multadas por reguladas en microcentro de Asunción, las empresas Adusa, De la Conquista y González Giménez, la sanción correspondiente es no el cobro. Asimismo, Benza, reconoció que el servicio de transporte público es deficiente y aseguró que están trabajando para «mejorarlo». Manifestó que está apto para el cargo y quiere que los pasajeros “sientan que las empresas son multadas”.

