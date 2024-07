Cómo gestionar una herencia sin contiendas familiares, según abogado

El profesional se refirió a lo que reza el Código Civil en cuanto a la repartición de bienes mediante testamento, explicando a su vez que, una nula o mala preparación lleva muchas veces a enfrentamientos familiares.

Días atrás se registró una tragedia familiar en el departamento de San Pedro, donde un hombre asesinó a su propio hermano menor durante una discusión por la repartición de tierras heredadas de su madre fallecida.

Esto, deja al desnudo la falta de buen manejo en las familias en lo que respeta a herencias.

Manuel Riera Domínguez, abogado especializado en derecho civil y ex presidente del Colegio de Abogados, habló de cómo preparar una herencia de manera clara, de modo a evitar futuros malos entendidos en la familia.

“Todo depende del tipo de patrimonio que tengan las familias, de lo numerosas que sean, y naturalmente, de las complejidades que haya en cuanto a relacionamiento: como hijos de uno o de dos padres, de uno o de dos madres, adoptivos, no adoptivos, etc.”, empezó comentando.

Por otro lado, el Código Civil también establece ciertas pautas. “El código civil establece diferentes maneras de llevar adelante las sucesiones, y la más común es la sucesión sin testamento, para ello se realiza un ordenamiento de todos los herederos, por ende, se tiene la sucesión de los hijos que heredan en partes iguales”, prosiguió.

También están los ascendientes, o sea, los padres del fallecido que solamente ingresan a la herencia si es que no existen hijos o descendientes. Está también la sucesión de los cónyuges, con el esposo o la esposa que ingresan como herederos.

Ley sin distinción de herederos

“Hoy la ley ya no hace una distinción que antes hacía entre los hijos o descendientes que sean de otros matrimonios, o extramatrimoniales. Entonces, estos ingresan perfectamente a un sistema de sucesión al igual que los demás hijos. Solo en el caso de que no hayan hijos, padres o abuelos, o ascendientes, o cónyuges, pueden entrar a heredar los hermanos y en representación de estos sus hijos, inclusive hasta el cuarto grado, lo que serían los sobrinos o sobrinos nietos del fallecido”, refirió el profesional.

Para el abogado, uno puede empezar a preparar y gestionar de buena manera su herencia familiar en tanto y en cuanto pueda hacer un reparto que sea lo suficientemente similar a lo establecido en el código civil. Esto se hace de dos formas.

“Privadamente en el interior de la familia puede hacerse una suerte de evaluación del patrimonio, saber más o menos cuánto cuesta lo que hay, menos cuánto cuesta lo que se debe, y así tener un valor. Ese valor se debe dividir conforme el sistema fraccionario que establece la ley. Esto normalmente se logra con una asesoría jurídica previa, con un buen escribano que conozca también de derecho”, siguió.

Fideicomiso

Otra opción es que se haga un fideicomiso, en la cual se construye todo un patrimonio, y un banco se encarga de hacer el reparto de ese patrimonio cuando se produce el deceso del eventual causante.

Anticipo de herencia

También se pueden hacer figuras como anticipo de herencia, simplemente entregando las propiedades a los hijos pero reservándose el usufructo vitalicio. Entonces, un padre o una madre vive en su casa sabiendo que ya es de sus hijos, y el usufructo se acaba cuando se produce el deceso.

Bienes gananciales

Las parejas, cuando se casan tienen un régimen de uso y administración de bienes, o sea, todo es de ambos. “En este caso, cuando uno de ellos fallece, solamente los bienes propios del mismo es lo que entra en sucesión. El que queda no ingresa a la herencia, sino que se conserva su mitad, mientras que los herederos reciben la otra, quedando todos en condominio”, continuó explicando Riera Domínguez.

Una problemática que se observa por zonas

Para el entrevistado, el manejo las herencias a nivel país se maneja de buena o de mala manera, muchas veces, según el espacio que estas familias ocupan.

“Estos asuntos se manejan en Paraguay solo en ciertas áreas, y no se manejan muy bien en otras áreas que son las zonas rurales o interior del país, porque las familias normalmente son muy numerosas no suelen tener estas conversaciones. Los padres suelen tener contratos privados que no son títulos de propiedad y, por ende, las propiedades no están a su nombre”, refirió.

Profesionales especializados

En Paraguay hay áreas enormes donde el desconocimiento se mantiene, tanto así que, se desarrolla mucho ahora la asesoría familiar con abogados, consultores, escribanos o personas que empiezan a estudiar cómo recomendar la solución a las divisiones de los patrimonios intrafamiliares. “Eso se está potenciando en el país y se ve que va por buen camino”, según el profesional.

Todos los inconvenientes eventuales entre hijos o beneficiarios se plantean siempre y por supuesto, pueden solucionarse. “Aquí el secreto es saber manejar los números y, un abogado o asesor, tiene que encaminar las conversaciones hacia una solución que nunca va ser ciento por ciento satisfactoria para todas las partes. Por eso, abrir la sucesión a las resultas de una discusión, yo no lo recomiendo”.

“En mi opinión, estas cosas deben hablarse antes y en lo posible tratar de arreglar antes, y si no se puede arreglar, el diálogo tiene que darse con los abogados de cada uno de los familiares”, finalizó.