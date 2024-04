Comerciantes arruinados por el Metrobús no tienen fe en la Justicia

Un comerciante al que el fallido metrobús liquidó su negocio de 40 años de vigencia dijo que la acusación al exministro Jiménez Gaona da una "leve esperanza" pero no tienen muchas expectativas.

En contacto con Monumental 1080 AM, el exempresario Guillermo Vera, a quien, como a otros muchos, el fallido Metrobús le destruyó su negocio de 40 años, dijo que la acusación y pedido de juicio oral para el exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, genera "una leve esperanza" pero no tienen muchas expectativas porque consideran que en Paraguay, solo hay justicia para quienes tienen dinero.

"No se puede hacer nada en este país, no hay justicia, no existe esto. El que tiene plata sí tiene justicia. Calzados "Tomi" operó por 40 años en Fernando de la Mora (su comercio)", manifestó.

Vera dijo que su desilusión es muy grande con respecto al Metrobús, proyecto al que calificó como "sencillo" pero que al final devino en una "tragada de plata" que afectó al comercio lentamente y luego la pandemia terminó por darle el tiro de gracia.

"Desde el momento que se cerraron las calles, iba muriendo de a poco el comercio, en una lenta y dolorosa agonía. Luchamos hasta el final, los últimos 6 meses trabajábamos para pagar el alquiler nomás", explicó.

La fiscal María Estefanía Gaona presentó en la víspera su acusación contra Jiménez Gaona y un pedido de juicio oral y público por lesión de confianza por un perjuicio que ascendería a los USD 24 millones.