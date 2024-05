Choferes de la línea 27 no circularán por salarios impagos

Una medida de fuerza realizan choferes de la Línea 27 por falta de pago de salarios y resolvieron no salir este viernes. Afirman que les deben un mes de salario y que no les pagan el IPS desde hace 7 meses.

Javier Alonso, chofer de la Línea 27, habló con Monumental 1080 AM y explicó que con sus colegas no van a circular este viernes porque la empresa no les paga un mes de salario y 7 meses de IPS.

Se encuentran frente a la parada en Capiatá para reclamar que la empresa San Lorenzo CISA se ponga al día con ellos.

"Ahora ya paramos, ningún colectivo saldrá. El pago es semanal y un mes de atraso hay", explicó Alonso.

Afirman que buscan llegar a un acuerdo con sus empleadores, sin embargo no sienten seriedad de parte de ellos.

"Queremos hablar con él pero no nos recibe en su oficina. No quiere hablar con nosotros no sé por qué", dijo Alonso sobre el encargado de nombre Alex Castorino.