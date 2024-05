Caso Pecci: FGE insiste en falta de datos para hallar al responsable

Tras su reunión reservada con el Senado, el fiscal general de Estado, Emiliano Rolón, concedió una conferencia de prensa en la que se apoyó en la falta de datos y acceso a información de las carpetas que maneja Colombia sobre la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Reiteró que el caso, por ocurrir en Colombia, debe ser cerrado en ese país "en principio" y recordó que en Paraguay también obra una carpeta fiscal abierta.

Sobre la pregunta sobre la investigación al expresidente Horacio Cartes, salpicado por declaraciones de Francisco Correa, dijo que no tiene evidencias ni datos para abrir una investigación en su contra.

"Necesitamos hechos, investigamos hechos. No tengo evidencias que se dirijan a esa persona. No hacemos persecuciones antojadizas", dijo.

¿Horacio Cartes está implicado en el caso Pecci?



"Necesitamos hechos, investigamos hechos. No tengo evidencias que se dirijan a esa persona. No hacemos persecuciones antojadizas" Emiliano Rolón, fiscal general del Estado



Aseguró no tener presiones políticas en la… pic.twitter.com/mPENjQkX5X

— NPY Oficial (@npyoficial) May 22, 2024