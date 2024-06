Cartismo trabará eventual restitución de Kattya

El senador Basilio Núñez insistió que la restitución de la senadora Kattya González no corresponde y que el cartismo no hará caso a la Corte si determinase que su expulsión fue inconstitucional.

La Fiscalía dictaminó que la expulsión de la senadora Kattya González fue "arbitraria" y fuera de lo establecido en el reglamento interno del Senado. El senador Basilio Núñez manifestó que respeta el dictamen de la Fiscalía pero que "no comparte".

"La Fiscalía no es quién para determinar qué es constitucional y qué no es constitucional. Son dictámenes no vinculantes, es una opinión", dijo.

Sostuvo que incluso la Corte Suprema no puede "imponer ninguna resolución" al Poder Legislativo porque es un poder "independiente". Esto lo afirmó ante la posibilidad de que la Corte determine que la expulsión de Kattya fue inconstitucional, lo que anula la resolución de pérdida de investidura de la senadora.