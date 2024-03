Bienes de Basilio Núñez serán rematados para cubrir sus deudas

Los bienes del senador cartista Basilio Núñez serán rematados para cubrir una deuda con la cooperativa San Cristóbal. El juez Guillermo Trovato autorizó esta acción para cubrir una deuda de más de G. 1.020 millones.

El juez Guillermo Trovato autorizó que se embarguen los bienes del senador Basilio Núñez hasta cubrir la deuda de más G. 1.020 millones que el legislador no habría pagado a la cooperativa San Cristóbal.

Ante esto, el senador alegó que es "uno de los paraguayos que fueron golpeados por la pandemia.

"Me van a acusar porque debo, no porque robo", dijo al tiempo de asegurar que no apelará la decisión judicial y que "honrará la deuda".

El senador cartista dijo que su deuda tomó estado público porque "se filtró en el gobierno anterior" y afirmó que "varias personas" se ofrecieron a saldar su deuda pero que se negó.

No te diré quiénes son, pero son personas de afuera. Pero yo no necesito ayuda, estoy en condiciones de honrar y hacerme responsable de esto", dijo.