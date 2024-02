Asesora de Dionisio Amarilla tiene contrato similar a Soledad Blanco

Carolina Ferreira, asesora del senador Dionisio Amarilla trabaja en una radio en horario laboral y dijo que no requiere marcación porque debe rendir sobre trabajos puntuales, igual que la asesora de Kattya González.

El senador Dionisio Amarilla tiene como asesora a la abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, quien fue cuestionada por trabajar en una radio durante el horario de oficina del Congreso Nacional.

Abordada por la prensa, Ferreira dijo que el trato con Amarilla fue que ella no cumpla horario y que su desempeño se mida por sus trabajos presentados, bastante similar al caso de Soledad Blanco, asesora de la expulsada senadora Kattya González, que también tenía un régimen de rendición de trabajos y no de marcaciones.

"Hace tres meses recibí una invitación del senador para formar parte de su equipo de trabajo. Yo le mencioné a él que no tenía disponibilidad para cumplir horario entonces mi contrato es solo asesoría y es un contrato por tres meses", dijo.

Consultada por las similitudes con Soledad Blanco, se limitó a decir que solo puede referirse a su caso e insistió en que no tiene marcación.

"Yo acudo las veces que soy solicitada para acudir, también respondo consultas por teléfono, no tengo horas. No es mi presencia, son los trabajos que yo hago, yo vine con la condición de no cumplir horario", insistió.