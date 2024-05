Asegurados denuncian falta de medicamentos y precariedades en IPS

Asegurados manifestaron su hartazgo con el IPS, que mensualmente les descuenta dinero de su salario y no tienen insumos y medicamentos. "Tenemos que sostenernos en actividades solidarias para poder costear tratamientos".

En IPS no hay medicamentos, insumos básicos y muchas precariedades en el Hospital Central y los asegurados ya están más que hartos de que se les descuente dinero de su salario prácticamente por nada.

"Lastimosamente acá falta todo, desde los insumos más básicos a los medicamentos más costosos que tienen que recibir los familiares. Nos enfrentamos todos los días a condiciones sumamente precarias, los equipos están totalmente deteriorados, no funciona el ascensor, no funcionan las sillas de ruedas, no hay camillas", dijo la hija de un asegurado que está internado en IPS.

Manifestó que por semejantes carencias ellos tienen que pagar nuevamente de sus bolsillos los medicamentos e insumos para que los doctores puedan atenderlo. Para los pacientes oncológicos, por ejemplo, no hay ampollas de Asparaginasa, que cuesta G. 3 millones por ampolla y debe aplicarse, dependiendo del paciente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente.

"Tenemos que sostenernos en actividades solidarias para poder costear los tratamientos", dijo indignada.

Sin embargo, dijo que pese a todas las carencias el trato del personal de blanco, doctores y enfermeras, es bueno y "hacen malabares" por los pacientes.