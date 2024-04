Alto Paraná: Detectan venta de medicamentos sin registros

La Dinavisa detectó la circulación y venta de medicamentos sin registros en farmacias de Alto Paraná.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) detectó tras una fiscalización de rutina en farmacias del departamento de Alto Paraná, la circulación y venta de medicamentos ilegítimos que no cuentan con registro sanitario.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, recuerda los riesgos de adquirir o utilizar productos no registrados ante la Autoridad Sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, pues las condiciones con las cuales se fabricó no cumplen con las normativas vigentes.