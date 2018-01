Fernández Lippmann recibía G. 10 millones diarios, según fiscal

La fiscal Victoria Acuña declaró que en la investigación sobre enriquecimiento ilícito de Fernández Lippmann, descubrieron que el mismo recibía G. 10 millones diariamente de casas comerciales del interior del país.

En contacto con Noticias Paraguay, la fiscal Victoria Acuña que investiga la causa del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernandez Lippmann, afirmó que la imputación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el abogado va tomando fuerza, ya que han recibido informes de casas comerciales del interior del país de depósitos que el acusado recibía en su cuenta personal, por un importe de G. 10.000.000 diarios.

Asi también, declaró que si bien existe una citación para que el acusado comparezca, aún no se puede decir que se encuentra prófugo de la justicia, ya que el 16 de enero, a más tardar, debe prestar su declaración. También indicó que la Policía Nacional desconoce su paradero pero que se encuentran redoblando esfuerzos para poder dar con él, antes de que comparezca, y afirmó que apenas sea encontrado será derivado hasta el Juzgado de Garantías, ya que el mismo cuenta con orden de captura.

Por otro lado, el abogado del exsecretario del JEM, Álvaro Arias, refirió que su defendido no se encuentra prófugo y que se presentará ante la justicia el próximo 16 de enero a las 08.30, como está dispuesto. De la misma forma, recalcó que tienen todas las pruebas para indicar que la imputación de enriquecimiento ilícito se realizó de manera acelerada, ya que todos los bienes de cliente se encuentran documentados.

Asimismo, calificó como irresponsable las declaraciones de la fiscal Victoria Acuña, ya que esos hechos no están dentro de la capeta fiscal y se encuentran bajo investigación. Además, desconoce sobre esos depósitos ya que su defendido no le comentó nada al respecto. “Todo lo que la fiscal está investigando debe de poner a disposición de la defensa, porque de otra manera no tendríamos como realizar la defensa”, concluyó Arias.

TODOS LOS DETALLES EN EL VIDEO: