Fernández Lippmann contará cómo lo grabaron y toda la verdad

El abogado Álvaro Arias dijo que Raúl Fernández Lippmann está muy preocupado, y aseguró que en su momento contará cómo lo grabaron. De momento, planteó la nulidad de la imputación apuntando a la ilegalidad de los audios.

No sin antes dejar en claro que se trata de un "abogado de derecho, y no de conciencia", Álvaro Arias se refirió a la causa contra su cliente Raúl Fernández Lippmann, exsecretario de Óscar González Daher, el primer senador al que se le quitó la investidura por las sospechas de tráfico de influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Confirmó que presentó un incidente de nulidad contra las imputaciones que soporta su defendido y la resolución del juzgado que admitió la causa. Reiteró una vez más, que conoce a Fernández Lippmann desde hace 17 años, cuando defendió a su padre, el coronel Antonio Fernández, en un proceso en la justicia militar.

"Yo no vengo a apañar ningún tipo de tráfico de influencia, ni ningún tipo de delito. Me contrataron para defender jurídicamente esta situación. En ese contexto es mi presencia en el proceso penal contra Raúl Fernández Lippmann", dijo a radio Monumental 1080 AM.

Refirió que el artículo 33 de la Constitución Nacional se refiere a la intimidad personal y familiar, y no se refiere a una conversación telefónica. Dio como ejemplo que está protegida una persona que camina desnuda por el patio de su casa, pero sin embargo se vuelve de interés público que por ejemplo se descubra que está filmando pornografía infantil en el patio de su casa, y en ese caso no se necesita de autorización judicial para utilizar una grabación como prueba.

Se escudó en el artículo 36, que refiere que las comunicaciones telefónicas interceptadas sin orden judicial carecen de valor como prueba en un juicio.

Al ser consultado sobre su "conciencia" como ciudadano, Arias dijo que lógicamente la tiene, pero también es abogado y el ejercicio de la profesión está legitimado por la Constitución Nacional, así como Fernández Lippmann tiene el derecho a la defensa.

Sobre la situación personal de su cliente, indicó que "está preocupado y atento a la jugada". Aseguró que en su momento va a prestar declaración indagatoria y "va a explicar de qué manera le introdujeron un micrófono en su aparato teléfonico, y va a decir la verdad".

Fernández Lippmann se encuentra con arresto domiciliario luego de salir a la luz una serie de audios que revelan de qué manera presuntamente se negociaban las causas judiciales en el JEM a cambio de favores, dinero o por una relación de amistad.

