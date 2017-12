El desgarrador relato de la muerte de Sabryna Brehuer

El hermano de Sabryna Breuer, relató los detalles del hallazgo del cuerpo de su hermana y enfatizó que como abogado, luchará para esclarecer la causa e indicó que ya no se pueden dar casos de feminicidio en el país.

Raúl Breuer, hermano de la ahora fallecida Sabryna Breuer, y el psiquiatra José Vera Gómez, otorgaron una entrevista exclusiva para Noticias Paraguay, en donde detallaron los pormenores de la relación entre la mujer y el ganadero Gerardo Stadecker, así como el comportamiento psiquiátrico del hombre.

El hombre declara, que si bien su hermana no presentaba rasgos de sangre y tampoco se encontraba en una posición alarmante, su pequeño hijo de tan solo tres años estuvo con ella por varias horas, esperando a que despierte. Además, indicó que el hombre destruyó la vida del menor, así como de la familia en general. “Él era una persona posesiva, que tenía dos caras. Si ya no le amaba a mi hermana, ¿qué se podía hacer?, pero ¿por qué destruyó toda la vida de su hijo?”.

“Este sádico le llama a mi cuñado para contarle y le dice: ‘parece que Sabry murió’. Luego de 15 minutos cuando llega mi hermana mayor, ahí recién llaman a las autoridades. Este señor le tuvo a mi hermana muerta desde las 06.00 hasta las 09.30 acostada en la cama, y lo peor de todo es que le hizo dormir a mi sobrinito al lado de ella. Esta es una cosa de sádicos, es espeluznante lo que hizo”, expresó Raúl Breuer.

Por su parte, el psiquiatra refirió que este tipo de casos siempre representan casos de trastornos mentales, como la psicopatía o características sádicas que no representan una inimputabilidad, ya que su inestabilidad emocional no los convierte en un caso donde se estudie una posible esquizofrenia. Así también, declara que uno de los factores que más peso tienen en los casos de feminicidio es el consumo de alcohol o estupefacientes, como la cocaína y drogas fuertes. “Esto no lo inhibe de su responsabilidad, es más, lo agrava, porque si él se encontraba bajo los efectos de alguna droga en el momento del asesinato, la penitencia tiende a extenderse”, indicó el profesional.

Para culminar, Raúl Breuer, quien también es abogado, aseguró que llegará hasta las últimas instancias para que el asesino de su hermana pague por lo que hizo y recalcó que trabajará en causas similares a la de Sabryna. “No podemos permitir, yo no puedo permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo. Voy a luchar para que la causa de mi hermana no quede impune, y así trabajaré por las causas de otras mujeres que pasaron lo mismo que sufrió mi hermana”, concluyo el hombre.

MÁS DETALLES EN EL VIDEO: