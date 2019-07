Abdo defiende tratado de Itaipú: "Somos un país serio"

El presidente Mario Abdo Benítez habló sobre el tratado de Itaipú, que según los técnicos representaría en un gasto de USD 250 millones.

El presidente Mario Abdo Benítez indicó que este es un proceso para utilizar el 50 por ciento de la energía que le corresponde a Paraguay una vez que se siente con su par brasileño a negociar el Tratado de Itaipú.

"No me puedo sentar como un peajero (...) Por años Paraguay accedía con esa energía excedente por encima de lo que le correspondía en el contrato. A Brasil le decimos que Paraguay es un país serio que no necesita migajas y cumplimos con nuestros compromisos", expresó.

Por su parte, tal como dijeron anteriormente otras autoridades, el mandatario aseguró que la tarifa de la ANDE no incrementará en al menos dos años.