Senador dice que examen de admisión de IPS "huele a discriminación"

El senador Ignacio Iramain manifestó que la exigencia de exámenes admisionales de IPS roza lo inconstitucional y que va en contra de la filosofía del seguro social. "Este es un sistema de reparto", recordó.

El examen de admisión que implementará el IPS para nuevos cotizantes tiende a la inconstitucionalidad y "huele a discriminación", según el senador Ignacio Iramain.

El legislador afirmó que esta medida va contra la filosofía del seguro social e insistió que el modelo de IPS es de reparto y no de capitalización individual, por lo que corresponde que todos los que ingresan al seguro paguen la tasa y no exista examen de admisión.

"Si el IPS quiere racionalizar y optimizar su servicio, que ellos se encarguen de los exámenes correspondientes sin que eso constituya una discriminación y ellos tengan que decir es apto o no es apto. Eso no corresponde, debe ser este el primer país del mundo que está proponiendo este tipo de cosas en un sistema de reparto", explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que estos exámenes impliquen eventuales aumentos de la cuota social para quienes tengan enfermedades de base, dijo que "se abre la puerta" para que eso eventualmente ocurra.

"Ellos dicen que no, pero se abre la puerta, y yo no sé cuando se abre la puerta a dónde vamos. En este país no hay garantías de nada", fustigó Iramain.