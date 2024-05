Paro de buses: "El hambre apura" a los empresarios, dice Ruiz Díaz

El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, justificó la intención de dejar a los pasajeros sin buses por tres días porque "el hambre apura" a los empresarios.

En contacto con Monumental 1080 AM, César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, justificó su anuncio de paro por tres días desde el 20 de mayo, medida que busca que el Gobierno desembolse los subsidios "en tiempo y forma".

Según Ruiz Díaz, se trata de un problema existencial, ya que señaló que "el hambre apura" al empresario de transporte público y que así como están las cosas, las empresas "van quebrando" y la tendencia es que "se vuelva a la época donde se usaban combis".

"La realidad es que las empresas están quebrando y vamos a volver a la época donde se usaban combis", auguró.

Ruiz Díaz habló de coeficientes que el Gobierno "no entiende" y que ya no tienen tiempo de discutir el asunto que ya lleva 8 meses de diálogo, según refirió. Sin embargo, en todo momento no quiso responder en cuánto debería situarse la tarifa técnica alegando que debe ser una cifra consensuada.

"Nosotros hace un año estamos sin tarifa técnica y hoy no me animo a decir cuál debe ser porque debemos consensuar todo lo que tiene esa planilla", explicó.

Sobre el comunicado del MOPC que rechaza su paro, dijo lamentar que esta cartera estatal haya vertido "mentiras" en su comunicado como un "escudo de su ineficiencia".

Hasta el momento, no se suman al paro la Fetram, decisión que lo comunicaron a través de un comunicado garantizando al usuario que sus líneas funcionarán con normalidad.