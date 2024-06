Nenecho usó dinero de bonos para pago de salarios, admite Nelson Mora

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora manifestó este viernes que el intendente Óscar "Nenecho" Rodríguez utilizó fondos de la deuda pública para pagar operatividad de funcionarios municipales.

Nelson Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción afirmó que el dinero obtenido a través de la colocación de los bonos, destinados a varias obras, fueron utilizados para la operatividad de los funcionarios públicos que trabajaron en las mismas.

Mora reconoció que cualquier ente del Estado no puede utilizar deuda pública para gastos corrientes como salarios.

“La primer restricción que nos pone es que cualquier ente del Estado, municipalidad u órgano descentralizado no puede salir a captar deuda pública para gastos corrientes, no puede salir porque eso está taxativamente en comisión sine qua non en la prohibición, y en caso de que financieramente se utilicen recursos captados por la deuda pública, estas deben ser repuestas, eso está en la ley. La única condición es reponer”, aseveró.

Alegó que esta no es una práctica que se viene haciendo hace tres semanas o hace seis meses, sino desde el año 2018, desde que se cuenta con la ordenanza municipal 165/2018 de cuenta única, que deriva de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, negó la existencia de un desvío de recursos y afirmó que el dinero había sido utilizado para diversos fines, como bacheo, mantenimiento de maquinarias, compra de combustible, mantenimiento de vehículos y otros servicios.