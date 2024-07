Municipio de Lambaré recibió a unos 6.000 usuarios el fin de semana

Se generaron largas filas para la renovación de habilitación de rodado que feneció el último domingo. Desde la fecha se realizan estrictos controles.

El mes de julio arrancó con exhaustivos controles por parte de los PMT y la Policía Caminera en ciudades aleñadas a Asunción, de modo a poder dar con los conductores que no cuenten con sus documentos al día.

Esto, a raíz de que el 30 de junio feneció el plazo para la renovación de la habilitación vehicular. Y desde el municipio de Lambaré mencionaron que unas 6000 personas acudieron a realizar las debidas gestiones.

"Entre el último sábado y domingo hemos recibido cerca de 6000 usuarios que vivieron a gestionar sus documentos. De dicha cantidad, un 90 % fue para la renovación de habilitación", aseguró el Crio. Carlos Cáceres, Jefe de Tránsito de la Municipalidad de Lambaré.

El mismo, mencionó además que aún no existe una multa para quienes se apersonen a realizar los trámites a partir de este lunes. "Éste miércoles se reúnen las autoridades pertinentes para ver si se aplica o no alguna multa, pero por el momento no hay recarga en el pago de dicho trámite", agregó.

Datos proveídos

Según los datos proveídos por el municipio lambareño a nuestro medio, entre el viernes y el domingo, un total de 5986 usuarios gestionaron la renovación del documento que habilita a los rodados a circular en las calles. Además, 15 realizaron la duplicación de dicho documento y 63 la cancelación del mismo.

Por otra parte, durante el primer semestre de este 2024 la Municipalidad de Lambaré renovó 40.533 habilitaciones, de las cuales 20.286 corresponden solamente al mes de junio.

Esperan hasta el último día

"La gente siempre deja para última hora, elije venir a pasar un mal rato formando largas filas y ello además conlleva de repente a que el sistema registre problemas y se tenga que retrasar todavía más el trabajo", refirió además el Jefe de Tránsito.

Sin prórrogas

Sobre el mismo tema, desde la Patrulla Caminera comunicaron que no habría prórrogas para la realización de multas por contar con la habilitación vencida.

"No habría prórrogas en este caso, las pruebas anteriores se daban por el caso de que estábamos en pandemia y estaba prohibida la aglomeración de personas en lugares cerrados. La sanción por no contar con la habilitación o tener vencida la misma sería de 5 jornales mínimos diarios, unos G. 538.000", declaró en contacto con Monumental 1080 AM, Patricia Ferreira, vocera de la Patrulla Caminera.

A su vez, la persona que esté en falta será multada y su vehículo retenido.