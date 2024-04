Metrobús: La cronología de una obra fantasma

La obra no existió, no se cumplieron con los trámites y se pagó lo que no se tenía que pagar. La Fiscalía, que acusó al exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona por lesión de confianza, pidió juicio oral.

Con la firma de Jiménez Gaona con la empresa Mota Engil por G. 300.000 millones, el exministro de Obras vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo al incumplir exigencias requeridas y convirtiendo a la obra inviable. Además, ordenó la licitación y construcción sin autorización de las municipalidades. Entre otras cuestiones, el Ministerio Público encontró que el plan se realizaba en borradores y nunca tuvo un diseño final. Otros exfuncionarios como Guillermo Alcaraz, exgerente del Metrobús, Marta Benítez, exviceministro de Administración del MOPC, también serían enjuiciados, informó Telefuturo. Metrobús: Cronología de un proyecto que nunca fue.



